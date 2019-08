Landesliga : Sonsbecks Trainer Losing lobt den Unterbau

Sonsbeck Der noch ungeschlagene SVS reist am Sonntag zum Landesligakontrahenten SC Kapellen-Erft. Das Momentum steht auf Seiten der gut gestarteten Gäste aus Sonsbeck.

SVS-Trainer Heinrich Losing kann mit Blick auf das Personal so langsam aber sicher immer weiter aufatmen.

„Auch Jan-Paul Hahn ist wieder aus dem Urlaub zurück“, sagt Losing über seinen 34-jährigen Routinier. Trotzdem sehe es für Sonntag personell nicht viel anders aus als an den ersten beiden Spieltagen. Viel mehr lobte der Coach die vergangenen Leistungen von Timo Evertz und Johannes Keisers.

Beide Akteure sind aus der zweiten Mannschaft dazugestoßen. Demnach bedankte sich der Sonsbeck-Trainer für eine „gelungene Zusammenarbeit“ mit Johannes Bothen, dem Übungsleiter der zweiten Mannschaft: „Daran sieht man, was er für eine gute Arbeit leistet. Beide haben am Mittwoch ein Riesenspiel abgeliefert“, so Losing.