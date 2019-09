Fußball-Landesliga : Sonsbeck bangt um seinen Kapitän

SONSBECK Beim SVS droht im Spiel am Sonntag in Amern Schlussmann Tim Weichelt auszufallen. Klaus Keisers ist der Mann der Stunde bei den Rot-Weißen.

Der Tabellenzehnte aus dem Kreis Viersen ist sehr heimstark, hat alle neun Zähler auf eigener Anlage geholt. „Amern ist eine unangenehme Mannschaft, die vor allem zu Hause sehr kompakt und zweikampfstark agiert. Hinzu kommt, dass Willi Kehrberg ein erfahrener Trainerfuchs ist, der sicherlich schon einen Plan hat, wie er uns schlagen will“, schmunzelte Losing, der ebenfalls einen Master-Plan in der Tasche hat. Besonderes Augenmerk gilt dem japanischen Stürmer Ken Sugawara. Der 21-Jährige ist mit fünf Treffern der erfolgreichste VSF-Torschütze – und netzt am liebsten auf eigener Anlage.

Auf Sonsbecker Seite führt nicht Felix Terlinden die interne Torjägerliste an. Sonsbecks Nummer 9 war verletzt, befindet sich aber auf gutem Weg zu seiner Form. Terlinden ist in Amern eine Alternative für die Startelf. Denn Jan-Luca Geurtz wird mit einer Gehirnerschütterung definitiv ausfallen. Klaus Keiers ist derzeit die Überraschung im Sonsbecker Kader. In der vergangenen Saison hatte er die zweite Mannschaft der Rot-Weißen mit 29 Toren in die Bezirksliga geschossen.