Leichtahletik : Alpener Nachwuchs wiederholt in Weeze Vorjahreserfolg

Alpen Junioren- und Schülerinnen-Staffel der LG landeten nach 5x5 Kilometern auf dem ersten Platz.

Mitglieder der LG Alpen waren bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten. So gingen beim 5x5-Kilometer-Staffellauf in Weeze fünf Teams an den Start. Die Schüler, die 2018 gewonnen hatten, setzten sich in diesem Jahr problemlos auch als Junioren durch.