Basketball-Bezirksliga : Smaglinskis Comeback glückt im Rheinberger Trikot

Rheinberg Der Verteidigungsspezialist kam auf 13 Punkte. Dem TuS 08 gelang im ersten Heimspiel der neuen Saison ein 110:46-Kantersieg.

Das Ergebnis des Bezirksliga-Spiels der Herren-Mannschaft war der krönende Abschluss des „Tag des Basketballs“ in der Rheinberger Großraumsporthalle. Die Korbjäger des TuS 08 hatten an den Wettbewerben teilgenommen, sich also quasi schon warm geworfen. Dies bekam die BG Duisburg West II zu spüren. Das Team von Anika Ilbruck-Schurrmann gewann das erste Heimspiel der neuen Saison mit 110:46 (62:21). Somit glückte das Comeback von Verteidigungsspezialist Daniel Smaglinski.

Rheinberg agierte mit viel Spielfreude. Schnelle und gute Pässe setzten die Schützen in Szene. „Und nahezu alles, was vom Ring abprallte, wurde durch gutes Reboundverhalten in Punkte verwandelt“, sagte die Trainerin. Im dritte Viertel ließ der TuS 08 nach. Eine fehlende Zuteilung in der Defensive und statisches Angriffsverhalten machten den Gegner stark. Eine erneute Umstellung der Verteidigung brachte die Hausherren wieder auf Kurs.