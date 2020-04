Kommentar zu Corona-Lockerungen : Die Bewährungsprobe kommt noch

Am Montag hatten auch in Rheinberg viele Geschäfte wieder öffnen dürfen (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Meinung Das Leben normalisiert sich, doch die Pandemie ist nicht vorbei. Ob weitere Lockerungen der Corona-Regeln möglich sind, wird auch davon abhängen, ob die Abstands- und Hygieneregeln befolgt und die Maskenpflicht eingehalten wird.

Seit Montag dürfen die meisten Geschäfte wieder öffnen, weitere folgen Anfang der Woche. Für den Handel ist es ein wichtiger Schritt, aber auch für die Bevölkerung insgesamt – in Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck sind die Innenstädte wieder etwas belebter, es ist einfacher geworden, Besorgungen zu erledigen, das Leben normalisiert sich ein Stückchen, es fühlt sich nicht mehr wie ein Ausnahmezustand an.

Aber das ist auch gefährlich, weil es dazu verführen kann, alles wieder lockerer zu nehmen. Gerade an einem Samstag, wenn man frei hat, die Geschäfte geöffnet sind und die Innenstadt zum Bummeln einlädt. Aber die Pandemie ist nicht vorbei, es gibt noch kein Medikament und keinen Impfstoff gegen das Coronavirus. Unser einziges Gegenmittel bleibt vorerst, dass wir weitere Infektionen so gut es geht verhindern, indem wir uns an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Sonst steigt das Risiko, dass Menschen sterben. Auch bei uns in der Region.