Einhaltung der Corona-Regeln : Motorradfahrer fühlt sich zu Unrecht kontrolliert

Xanten In Xanten hat das Ordnungsamt überprüft, ob mehrere Biker gegen die Kontaktsperre verstoßen haben. Einer von ihnen kritisiert das Vorgehen und will sich notfalls juristisch wehren.

Ein Motorradfahrer fühlt sich zu Unrecht durch Xantens Ordnungsamt kontrolliert. Es sei richtig, dass die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft werde, schrieb er in einer Mail an die Redaktion, forderte aber Fingerspitzengefühl. Stattdessen würden Motorradfahrer als „die bösen Biker“ dargestellt. Das wolle er sich nicht gefallen lassen. Sollte er vom Ordnungsamt einen Bußgeldbescheid bekommen, werde er Einspruch einlegen. „Notfalls gehe ich vor Gericht.“

Der Fall zeigt, wie schwierig die Umsetzung der Corona-Schutzverordnung sein kann. In ihr hat die NRW-Landesregierung Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit verboten. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel für Familien. In Xanten sind immer wieder Verstöße festgestellt worden, auch am vergangenen Wochenende: Einige Motorradfahrer hätten in Gruppen Rast gemacht, berichtete Bürgermeister Thomas Görtz. Eine sechsköpfige Gruppe habe sich uneinsichtig gezeigt und sich mit den Ordnungskräften eine Diskussion geliefert.