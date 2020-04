Veranstaltungsverbot während Corona-Pandemie : Xanten rechnet mit Absage aller Schützenfeste

Xanten Noch ist unklar, ob die Feiern auch unter das Verbot für Großveranstaltungen fallen. Aber die Stadt erwartet eine Klärung durch das Land. Bürgermeister Thomas Görtz regt zudem eine Absage der Schützenfeste im September an.

Die Stadt Xanten geht davon aus, dass alle Schützenfeste in den nächsten Monaten abgesagt werden müssen. Das Land NRW werde bald eine entsprechende Verordnung erlassen, teilte Bürgermeister Thomas Görtz am Freitag den Schützenvereinen mit. Diese Information habe er verbindlich von Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Kommunales, erhalten.

Bisher war diese Frage nicht eindeutig geklärt. Durch die Corona-Schutzverordnung sind Veranstaltungen bis zum 3. Mai verboten. Darüber hinaus wurden Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt. Unklar blieb aber, was unter einer Großveranstaltung verstanden wird und ob auch kleinere Schützenfeste darunter fallen.

Das Land NRW arbeite mit anderen Bundesländern noch an einer Anordnung dazu, schrieb Görtz den Schützenvereinen. Heimatministerin Scharrenbach habe ihn aber schon darüber informiert, dass auf jeden Fall alle Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen – unabhängig von ihrer Größe und der Teilnehmerzahl – bis zum 31. August 2020 verboten blieben.

Ihn selbst mache diese Entwicklung „sehr traurig“, schrieb Görtz weiter. Er hätte gern mit den Vereinen gefeiert. Dennoch seien sämtliche Schützenfeste abzusagen, das gelte auch für das Königs- und Preisschießen, für Biwak, Zapfenstreich und ähnliche Veranstaltungen wie Sommerfeste. Außerdem rege er an, dass auch die Schützenfeste im September abgesagt würden – „im Sinne einer einheitlichen Xantener Vorgehensweise“.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Schützenvereine in der Region ihre Feste schon abgesagt, zum Beispiel die St.-Victor-Bruderschaft Xanten: „Natürlich ist die Absage des Schützenfestes sehr schade, zur Eindämmung der Pandemie sieht die Bruderschaft aber keine Alternative“, teilte der Vorstand mit. Die Victor’sse hatten im August feiern wollen. Auch die St.-Birgitten-Schützenbruderschaft Marienbaum und der Junggesellen-Schützenverein in Alpen sagten ihre Schützenfeste ab.