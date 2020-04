Umfrage zur Maskenpflicht in Xanten : Masken sind bei Kunden stark im Kommen

Xanten Die meisten Xantener befürworten die Maskenpflicht in Supermärkten ab Montag. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Rewe-Filialleiter Jeffrey Karlen fragt, wer im Zweifel die Pflicht durchsetzt.

Von Montag an herrscht beim Einkauf Maskenpflicht. Darauf weist Rewe-Filialleiter Jeffrey Karlen am Eingang seines Supermarktes an der Sonsbecker Straße unübersehbar hin. Wer keine Maske hat, kann sie für 1,30 Euro das Stück an der Kasse kaufen. Wir haben am Freitagmittag im Rewe-Markt mit Kunden gesprochen. Knapp ein Drittel trägt bereits Mund- und Nasenschutz. Der weit überwiegende Teil der Einkäufer, die noch „oben ohne“ waren, will bis Wochenbeginn nachrüsten. Die Pflicht, Maske zu tragen, wird überwiegend als sinnvoll betrachtet. Doch es gibt auch kritische Stimmen.