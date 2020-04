Bauarbeiten an Anschlussstelle : A 57-Ausfahrt in Sonsbeck ist bis Ende Juli gesperrt

Sonsbeck Die Anschlussstelle Sonsbeck ist das Schlussstück der Sanierung des elf Kilometer langen Autobahnabschnitts von Alpen an. Mehr als 40 Millionen Euro hat die Maßnahme gekostet.

Auf der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Nimwegen ist von Freitag, 24. April, an die Auffahrt der Anschlussstelle Sonsbeck wieder geöffnet. Die Ausfahrt der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Nimwegen ist aber dann bis zum 30. Juli gesperrt. Das hat Straßen NRW am Donnerstag mitgeteilt. Die Umleitung führt über die Landstraße 491. Grund der Sperrung ist die Erneuerung der Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle. Die Maßnahme gehört zur Sanierung des elf Kilometer langen Abschnittes der A 57 zwischen den Anschlussstellen Alpen und Sonsbeck, die damit auf die Zielgerade geht. Das komplette Paket hat am Ende nach mehr als zweieinhalb Jahren Bauzeit mehr als 40 Millionen Euro gekostet.