Schulstart am Stiftsgymnasium Xanten : Aufmunterung vom Elfer-Jahrgang für die Abiturienten

Eines der aufmunternden Plakate am Stiftsgymnasium hat den Schriftzug „Ihr Schafft das!“ Foto: RP/Markus Werning

Xanten Am Donnerstag ging auch für die Abiturienten in Xanten der Unterricht in den Klassenräumen wieder los. Am Eingang des Stiftsymnasiums haben Schüler der elften Klasse Plakate aufgehängt, um dem Abschlussjahrgang Mut zuzusprechen.

Am Stiftsgymnasium in Xanten bereiten sich 113 Schüler auf das Abitur vor. Bis zu den Prüfungen haben sie die Möglichkeit, in der Schule den Unterrichtsstoff zu wiederholen und offene Fragen zu klären. Am Donnerstag hätten viele Schüler das Angebot angenommen, sagte Schulleiter Franz-Josef Klaßen. Dabei sei es weniger um schwierige fachliche Fragen gegangen. „Ich glaube, die Schüler waren einfach froh, dass sie sich untereinander wieder austauschen konnten.“

Auch auf den anderen Plakaten stehen Mut machende Botschaften geschrieben. Foto: RP/Markus Werning

Die einzelnen Grund- und Leistungskurse sind auf die Unterrichtstage verteilt worden. Deshalb kommen auch nicht alle Abiturienten jeden Tag zum Gymnasium, sondern nur diejenigen, deren Kurs stattfindet. Die Schüler sollten das Gebäude auf unterschiedlichen Wegen betreten, erklärte Klaßen. Maximal neun Schüler würden zusammen unterrichtet. Jeder Raum werde nur einmal am Tag genutzt. Für den nächsten Kurs wechselten die Schüler das Zimmer, und jeder Raum werde nach einem Kurs gereinigt, bevor er am nächsten Tag wieder von Schülern betreten werde. Dasselbe gelte für Stühle und Tische. Das Gymnasium empfehle den Schülern außerdem einen Mundschutz und einen Mindestabstand von zwei Metern. „Das hat am Donnerstag gut geklappt.“ Das Gymnasium verfüge über ausreichend Seife, Handtücher und Desinfektionsmittel. Am Eingang des Gymnasiums haben Schüler der elften Klasse Plakate mit aufmunternden Worten für die Abiturienten aufgehängt: „Ihr schafft das!“

