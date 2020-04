Corona-Krise in Lobberich : Auch Suthor produziert Masken – aus Papier

Ab Montag gilt in Geschäften, Bussen und Bahnen eine Maskenpflicht. Statt Fan-Artikeln oder Schützenfest-Deko werden im Lobbericher Werk der Suthor Papierverarbeitung jetzt Masken aus Papier bedruckt.

Die Fußball-Europameisterschaft, das Oktoberfest und viele andere Großveranstaltungen sind abgesagt. Für das Nettetaler Unternehmen Suthor Papierverarbeitung in Lobberich bedeuten solche Absagen, dass weniger Fan- und Werbeartikel, etwa von Brauereien, bestellt werden. Schon früh ist deshalb Geschäftsführer Ralf Stobbe auf die Idee gekommen, in der Corona-Pandemie Masken herzustellen. Und weil Suthor Spezialist für Papierverarbeitung ist, entstand die Idee, Papiermasken zu erstellen, in die Taschentücher integriert werden können. Diese Papiermasken könnten auch noch lustig oder mit Werbeaussagen bedruckt werden.

Ab Montag gilt eine Maskenpflicht in Geschäften und in Bussen und Bahnen. Ob sich alle mit Masken aus Stoff versorgen konnten, wird sich zeigen. Besondere hygienische Maßnahmen, Rücksicht und Abstand werden noch für eine längere Zeit gelten. Mit einer Mund-Nase-Behelfsmaske aus Karton unterstützte Suthor Papierverarbeitung GmbH schon früh die Initiative #maskeauf. „Dabei geht es darum, offensiv alle Maßnahmen zu ergreifen, die das Potenzial haben, das Risiko einer Tröpfcheninfektion zu minimieren“, so Geschäftsführer Ralf Stobbe. Mit der Mund-Nase-Behelfsmaske von Suthor konnte jeder, der mochte, bereits am Anfang der Krise ein „Signal der Solidarität an die Gesellschaft“ senden.