Weihnachtstraktoren fahren durch Xanten, Alpen und Sonsbeck Zeiten und Routen für Lichterfahrten stehen jetzt fest

Von Xanten nach Alpen Bei der Lichterfahrt durch Xanten und Alpen startet der Konvoi, anders als in den früheren Jahren, erstmals in der Domstadt. Am Samstag, 10. Dezember, geht es um 16 Uhr am Busparkplatz am Archäologischen Park Xanten (APX) los. Zu sehen sind die Traktoren dann am Varusring, Lüttinger Straße, Holzweg und Poststraße, wo der erste Halt am Altenzentrum am Stadtpark gemacht wird. Nach einer Wende im Kreisverkehr am Europaplatz führt der Weg wieder über Poststraße und Holzweg, weiter auf Viktor- und Helenastraße bis zum St.-Elisabeth-Haus. Der Konvoi fährt dann über Elisabeth-, Helena- und Viktorstraße, Augustusring, Veener Weg, Heeser Weg und In der Hees bis zum St.-Josef-Hospital. Von dort aus geht’s über Heeser Weg, Veener Weg, Veener Straße und Dickstraße zum Haus Sebastian in Veen. Entlang Kräheneck, Halfmannsweg, Dorfstraße, Sonsbecker Straße und Weseler Straße wird in Winnenthal die Seniorenresidenz Burg Winnenthal angesteuert. Zur sechsten Station geht’s über die Weseler Straße, Rheinberger Straße, Schulstraße und Ulrichstraße zum Marienstift in Alpen, ehe der Konvoi über Ulrichstraße, Rathausstraße, van-Dornick-Straße und Weseler Straße das Unternehmen Lemken erreicht.