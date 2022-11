Martinsverein Sonsbeck prämiert die schönsten Häuser Wenn Fensterdeko zur Botschaft wird

Für Preisträgerin Sandra Ghin war es in diesem Jahr „ein großes Bedürfnis“, wie sie sagte, ihr Haus noch etwas mehr zu schmücken als in den vergangenen Jahren. „Die schwierigen Corona-Jahre und jetzt der schreckliche Krieg fordern einfach, auch einmal wieder etwas Schönes entgegenzusetzen“, erklärte sie. Unter den mehr als 2000 Menschen, die am Sonsbecker Umzug teilnahmen, waren auch rund 30 Flüchtlingskinder staunend dabei. „Sie kannten das Brauchtum zuvor nicht“, sagte Johannes Jansen, Vorsitzender des Martinsvereins. „Die Familien haben es aber sehr gut angenommen und sich riesig über die Martinstüte gefreut.“ Viele Kinder hätten in den Kitas oder der Grundschule sogar selbst Laternen gebastelt. Als Willkommenszeichen leuchtete am Kastell eine Lichterkette in den ukrainischen Landesfarben.