Landwirtschaft im Umbruch Ukraine-Krieg beflügelt Ergebnis der Agrar-Genossenschaft

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat in der Agrar-Wirtschaft eine Zäsur gesetzt. Ein stark schwankender Markt und der Wegbruch von Warenströmen und Lieferketten setzten auch die landwirtschaftliche Genossenschaft Agriv vor erhebliche Herausforderungen. „Wir haben mittlerweile in allen Produktbereichen mit extremen Kostensteigerungen zu kämpfen“, sagte der Agriv-Vorsitzende Hans-Josef Gräven bei der Generalversammlung der Genossenschaft, die zum zweiten Mal als hybride Veranstaltung mit knapp 300 Gästen in der Stadthalle Vennehof in Borken und rund 400 Teilnehmern am Bildschirm stattfand. Doch nicht zuletzt aufgrund dieser Preisanstiege konnte die Genossenschaft ein „mehr als zufriedenstellendes“ Jahresergebnis erzielen. Der Gewinn belief sich auf 2,1 Millionen Euro, nach 1,2 Millionen Euro im Vorjahr. Die Mitglieder profitieren davon in bisher höchstem Ausmaß: So werden fast 1,1 Millionen Euro an Warenrückvergütung ausgezahlt. Wir geben einen Überblick über die einzelnen Geschäftsbereiche.