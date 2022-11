Kommentar zur Notarztdebatte Die Politik muss Farbe bekennen

Wer im akuten Notfall auf ärztliche Hilfe warten muss, geht bis zum Eintreffen durch die Hölle. Bei der Bemessung des notärztlichen Bedarfs aber geht es um nüchterne Zahlen. Das macht den Umgang damit so schwierig. Sachlich betrachtet, hat sich in den zurückliegenden Jahren für die nächtlichen Einsatzbereiche der Notarztstandorte Xanten und Rheinberg wenig bewegt. So ist die Schlussfolgerung des Gutachters nach Konzentration am Standort Alpen nur konsequent.