Kunst in Rheinberg Malerei im Stadthaus-Foyer

Die Freude am Malen, das Experimentieren mit Farbe und ihr Humor seien wesentliche Grundlagen ihrer Kunst, heißt es. Wenn sie unterwegs ist, hat sie immer einen Block, Stifte und einen Aquarellfarbkasten dabei und kann so ihre Ideen an Ort und Stelle festhalten. Brigitte Duponts Acrylmalereien entstehen oft, indem sie sich intuitiv auf den Malprozess einlässt. Die Stadt Rheinberg stellt Künstlern das Stadthaus-Foyer in regelmäßigen Anständen für Ausstellungen zur Verfügung RP-Foto: Armin Fischer