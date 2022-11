Politik muss entscheiden Xanten plant Erhöhung der Müllgebühren

Die Politik in Xanten befasst sich mit den Müllgebühren für das nächste Jahr. Nach Angaben der Verwaltung ist eine Erhöhung erforderlich. Als Gründe nannte sie die Inflation und die Energiekrise. Insbesondere bei der Sammlung und dem Transport des Abfalls seien die Kosten gestiegen, schrieb die Verwaltung in den Unterlagen für die politischen Beratungen. Zum Beispiel soll die Gebühr für einen 80-Liter-Behälter von 163,20 Euro auf 176,40 Euro (Leerung alle zwei Wochen) und von 102 Euro auf 110,40 Euro (Leerung alle vier Wochen) im Jahr steigen. Wer einen 120-Liter-Behälter hat, soll künftig 265,20 Euro anstatt 246 Euro pro Jahr bezahlen. Auch die Biotonne soll teurer werden: Die Verwaltung empfiehlt, dass die Gebühr von 45 auf 50 Euro angehoben wird. Auch diesen Vorschlag begründet sie mit der Inflation und der Energiekrise. Bei der braunen Tonne kommt hinzu, dass mit einer größeren Menge an kompostierbaren Abfällen gerechnet wird. Die Gebühren für die Biotonne sind aber immer noch niedriger als für den Restabfall, weil die Kosten quersubventioniert werden. „Hierdurch soll erreicht werden, dass das wertvolle Biogut flächendeckend gesammelt und verwertet wird“, erklärt die Verwaltung. Wenn der Bioabfall dagegen im Restmüll lande, müsse das schlecht brennbare organische Material unter hohem Ressourceneinsatz verbrannt werden.