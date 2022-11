Feier des Elisabethfestes Xantener Caritas-Konferenzen ehren langjährige Mitglieder

Die Caritas-Konferenzen St. Pantaleon Lüttingen, St. Martin Vynen und St. Viktor Xanten haben das Elisabethfest gefeiert. Es begann mit einer Heiligen Messe in einem voll besetzten Hochchor des Domes. Propst Stefan Notz erinnerte in seiner Predigt an das Leben der Heiligen Elisabeth, die sich der Ärmsten und Kranken annahm. Er dankte den Helferinnen und Helfern der Caritas-Konferenz für ihren Dienst. Wie die Heilige Elisabeth setzten sie sich für diejenigen ein, die am Rande der Gesellschaft leben.