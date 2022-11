Private Kunstausstellung in Xanten Heimatchronist mit Pinsel und Farbe

Viele Bilder zeigen den Niederrhein, insbesondere Xanten, seine Heimatstadt. Schweers hat gemalt, was er gesehen oder jemand anderes in einem Foto festgehalten hat. Ein Gemälde zeigt zum Beispiel die Bislicher Insel, ein anderes den Weg entlang des Altrheins, wie er 1906 ausgesehen hat, also lange vor dem Bau der Bundesstraße. Auf einem anderen Gemälde hat Schweers die blühenden Kirschbäume an der Siegfried- und der Hagenbuschstraße festgehalten – im Hintergrund stehen die Türme des Xantener Doms. Auch die Kirche in Wardt hat der Xantener gemalt, genauso wie das frühere Ehrenmal auf dem Kleinen Markt und das Dom-Café am Großen Markt – Grundlage waren Aufnahmen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. So habe es damals in Xanten ausgesehen, berichtet Schweers, der Heimatchronist mit Pinsel und Farbe, dessen Familie damals am Xantener Marktplatz wohnte.