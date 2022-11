Vereinigung der Historischen Nachbarschaften Rheinberg Die „Historische“ wählt einen neuen Vorstand

Rheinberg · Die Vereinigung der Historischen Pumpennachbarschaften Rheinberg mit knapp 50 angeschlossenen Mitgliedern weist auf ihre Jahreshauptversammlung hin. Sie findet statt am Samstag, 3. Dezember, um 11 Uhr, in der Gaststätte Punto an der Gelderstraße in der Rheinberger Fußgängerzone.

Noah Geerkens (M.), Prinz der Rhinberkse Jonges, mit seinen Gefolgsleuten Kevin Dziekonski (l.) und Niels Uebbing. Foto: Armin Fischer (arfi)

Es ist die erste Mitgliederversammlung des Dachvereins nach der Coronapause. Der Vorstand bittet darum, kurzfristig mitzuteilen, welche Vertreter welcher Nachbarschaften teilnehmen. Sie können sich beim Vorsitzenden („Meister über alle Meister“) Karl-Heinz Borgers unter der Nummer 02843 3084 oder bei Anne Nimphius per Mail unter a.nimphius@gmx.de melden. Für den Mittagstisch wird um eine Kostenbeteiligung in Höhe von sechs Euro pro Person gebeten. Wenn die Formalitäten abgehandelt sind, wird erläutert, wie sich die Nachbarschaften über die „Historische“ (die ein eingetragener Verein ist) haftpflichtversichern kann. Zudem soll über eine Erhöhung des Jahresbeitrags diskutiert werden. Auch stehen Vorstandswahlen an. Bürgermeister Dietmar Heyde ist zur Versammlung eingeladen. Er wird über aktuelle Projekte in der Stadt berichten. Wer Fragen an den Chef von Rat und Verwaltung hat, kann sie zur besseren Vorbereitung gerne vorher schriftlich einreichen. Vorgestellt wird auch der Stand zum Projekt „Kräuterstadt Rheinberg“, das der Verein Stadtmarketing begleitet. Schließlich statten die Rhinberkse Jonges den Nachbarn einen Besuch ab. Der weiterhin amtierende Prinz Noah Geerkens kommt samt Gefolge und wird sich vorstellen. Es wird Informationen zum Rosenmontagszug 2023 geben.

