Kirchenmusik in Rheinberg Ulla Kuhlmann singt seit 60 Jahren im Budberger Chor

Nach zweijähriger Unterbrechung konnte der Kirchenchor St. Marien wieder sein traditionelles Cäcilienfest feiern. Der Chor gestaltete am Christkönigssonntag die Heilige Messe, diesmal durch die „Missa in Es“, mit. Anschließend traf sich die Sängerschar im Pfarrheim nebenan. Neben Sologesängen durch Buai Döppers und launigen Vorträgen von Bärbel Morée stand eine Jubilarehrung auf dem Programm: Ursula Kuhlmann singt schon seit 60 Jahren im Kirchenchor, und zwar ausschließlich in St. Marien.