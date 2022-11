Stiftsgymnasium sammelt Lebensmittel Schüler unterstützen die Xantener Tafel

Schüler des städtischen Stiftsgymnasiums in Xanten haben zusammen mit ihren Eltern Lebensmittel gekauft und an die Tafel gespendet, um bedürftige Familie zu unterstützen. Dafür brachten sie zum Beispiel Mehl, Nudeln, Reis, Zucker und Öl, aber auch Äpfel, Mandarinen und Gurken morgens in die Schule. In einem Raum wurden die Packungen, Konservendosen und Flaschen gesammelt. Mehrere Kisten kamen dadurch am Montag, Dienstag und Mittwoch zusammen.