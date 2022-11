Kneipenquiz in Sonsbeck Landfrauen quizzen im alten Schweinestall

Die lockere Moderation übernahm die Vorsitzende Brigitte Krebber-van Betteray. Zwischen den Raterunden stellten die Vorstandsfrauen ihre Lieblingsschnäpse unter passender Musikuntermalung vor. Zuvor mussten die Damen sich in kleine Gruppen finden und sich lustige Gruppennamen ausdenken. Der originellste Name „Die kuschterlosen Gackerliesen“ wurde prämiert. Insgesamt gab es fünf Raterunden mit je fünf Fragen. Die Antworten mussten auf einen Bierdeckel geschrieben werden. Gefragt war Wissen rund um Landfrauen, Sonsbeck, Landwirtschaft, Klatsch und Tratsch, aber auch Musik. Je später der Abend wurde, desto kreativer wurden auch die Antworten. Letztlich kam es zum Stechen, da es vier Gruppen auf den zweiten Platz geschafft hatten. Ins Finale durften die ersten vier Gruppen einziehen, wobei jeweils ein Teammitglied zum Wettpuzzeln antreten sollte. Die drei schnellsten Damen hatten danach durch das Spiel Stiefelweitwerfen die Chance, in die nächste Runde zu kommen. Im Endspiel war nochmals Geschicklichkeit gefragt: Kleine Baumscheiben sollten mit einer Schaufel in einen Schweinefutterautomaten befördert werden.