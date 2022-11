Klinik im Mönchengladbacher Elisabeth-Krankenhaus Traumazentrum erneut ausgezeichnet

Dass die Bevölkerung zunehmend altert, sorge für eine größere Anzahl an Verletzungen bei Patienten im Alter von über 85 Jahren, so Schuster weiter. „Die Verunfallten benötigen eine intensive Behandlung, damit sie so rasch wie möglich wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren können“, erklärt Harald Löw, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Unfall- und Gelenkchirurgie.