Elisabethfest der Caritaskonferenzen : Ehrenamtliche Helferinnen feierten Elisabethfest

Xanten Die Caritas-Konferenzen aus den Xantener Gemeinden kamen im Dom zusammen. Pfarrer Fritsch bedankte sich bei den Damen für ihr Engagement für Menschen am Rande der Gesellschaft.

Dieses begann mit einer heiligen Messe im vollbesetzten Hochchor des Domes, zelebriert von Pfarrer Fritsch. In seiner Predigt stellte er die wichtigsten Stationen im Leben der heiligen Elisabeth dar. Er wies auf die Vorbildfunktion der Heiligen hin, die sich für alte, kranke und bedürftige Menschen einsetzte und deren Wirken so auch in der heutigen Zeit noch aktuell ist. Diesen Dienst an den Menschen am Rande der Gesellschaft versuchen die Mitglieder der Caritas-Konferenzen in den Gemeinden weiterzuführen. Dafür sprach Pfarrer Fritsch den Mitgliedern auch im Namen der Gemeinde seinen Dank aus.