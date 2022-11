Auslandsaufenthalt über Rotary Xanten Ein Jahr, das verändert

In Deutschland ist vieles anders als in ihren Heimatländern, manches ist zunächst auch fremd, nicht nur die Sprache. Unheimlich viele neue Eindrücke werden sie in diesem Jahr sammeln, Freundschaften schließen, neue Erfahrungen machen. Umgekehrt geht es den Kindern von Ansgar Schönberner und Ulrike Mayzaud genauso. „Sie werden anders zurückkommen, als wir sie losgeschickt haben“, sagt er. Durch das Jahr im Ausland würden die Jugendlichen reifer, selbstständiger, selbstbewusster, auch toleranter gegenüber anderen Menschen, weiß Becker aus Erfahrung. Sie hätten danach Freunde in vielen Ländern, weil sie in den jeweiligen Gastländern mit anderen Austausch-Jugendlichen Ausflüge machten. Der Rotary Club wirbt mit dem Slogan, dass die Zeit im Ausland „das Jahr deines Lebens!“ sei.