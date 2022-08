Hofsterben am Niederrhein : Landwirte setzen auf Nebenjobs

Sonsbeck Um ihre Betriebe aufrechtzuerhalten, erschließen sich viele Landwirte weitere Geschäftsfelder. Landtagsabgeordneter René Schneider besuchte einen alten Bauernhof in Sonsbeck, der sich komplett neu erfunden hat.

Klimawandel, niedrige Erzeugerpreise sowie steigende Boden- und Pachtpreise haben in den vergangenen Jahren viele Landwirte unter wirtschaftlichen Druck gesetzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind im Zeitraum von 2016 bis 2020 jährlich rund 3000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland aufgegeben worden. In den Jahren 2010 bis 2016 schrumpfte die Zahl der Betriebe sogar um 4000 pro Jahr. Auf seiner Sommertour unter dem Motto „bedrohte Arten“ machte der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider in Sonsbeck Halt, um mit den örtlichen Landfrauen über das Höfesterben auch am Niederrhein zu sprechen.