Kommunalwahl in Xanten : CDU plädiert für „moderat neue Baugebiete“

Xanten Die CDU hat ihr Programm für die Kommunalwahl fertig. Auf drei Din-A4-Siten hat sie „unsere zehn Punkte für Xanten“ formuliert. Damit will sie nun in den Häuserwahlkampf gehen.

Die CDU will sich in den nächsten Jahren für „mehr bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum“ in Xanten einsetzen. Die Stadt brauche „dringend“ zusätzliche Wohnungen und Baugrundstücke, sagte CDU-Fraktionschef Pankraz Gasseling. Deshalb müssten Baulücken geschlossen und „moderat neue Baugebiete“ erschlossen werden, schreibt die CDU in ihrem Programm für die Kommunalwahl. Dabei müsse aber die Umwelt berücksichtigt werden. Es sollten keine Flächen zugepflastert werden, sagten der Stadtverbandsvorsitzende Jens Lieven und Bürgermeister Thomas Görtz, der als Kandidat wieder für die CDU antritt.

Das Wahlprogramm soll an alle Haushalte verteilt werden. Die CDU will auch noch „einige, wenige Plakate“ aufhängen. In der nächsten Woche will sie außerdem mit dem Häuserwahlkampf beginnen: Jede Kandidatin und jeder Kandidat werde in seinem Bezirk zu den Haushalten gehen und sich vorstellen, sagte Lieven. Die Corona-Schutzregeln würden beachtet, und es sei natürlich ein Angebot an den Wähler.