Online-Dienste statt Behördengänge : Digitalisierungsbeauftragte erhöht Service für Xantener

Xanten Mit Hilfe von Kristina Winzer sollen sich Bürger künftig so manchen Weg ins Xantener Rathaus sparen können. Als neue Digitalisierungsbeauftragte bringt die 28-Jährige Online-Dienste der Verwaltung an den Start.

Zusammen mit Thomas Rynders, Fachbereichsleiter für Service und Personal, erarbeitet die 28-jährige Digital-Expertin derzeit die Top-Dienstleistungen, die von Bürgern besonders nachgefragt werden. Einige Leistungen stehen jetzt schon online bereit. So können beispielsweise die Briefwahlunterlagen per Mausklick beantragt werden. Mittelfristig will die Xantener Verwaltung Bürgern 90 bis 100 Online-Dienstleistungen anbieten. „Von der Verlängerung des Personalausweises, über die An- und Abmeldung des Hundes bis zur Größenänderung der Mülltonne sollen verschiedenste Aufträge online möglich sein“, sagt Rynders. Schwerpunktmäßig sind die Bereiche Soziales, Bürgerbüro und Bauordnung betroffen. „Ziel ist es, den Bürgern mehr Service zu bieten, indem Zeit und Wege gespart und die Prozesse vereinfacht werden“, erklärt Bürgermeister Thomas Görtz.