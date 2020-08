Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Weitere Corona-Fälle nach Gruppen-Ausflug

Corona-Test (Symbolbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind weitere neun Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Einige von ihnen hatten an einem Ausflug teilgenommen und offenbar die Masken- und Abstandsregeln nicht durchgehend beachtet.

Im Kreis Wesel sind am Mittwoch neun bestätigte Corona-Fälle dazugekommen. Die Infizierten leben in Dinslaken (1), Kamp-Lintfort (1), Moers (1), Sonsbeck (1) und Wesel (5). Die Kreisverwaltung versucht nun zu klären, mit wem die Personen in Kontakt waren, wie sie sich selbst angesteckt und ob sie das Virus weitergegeben haben könnten. Enge Kontaktpersonen sollen in Quarantäne bleiben, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Die fünf neuen Infektionen in Wesel stehen teilweise in Verbindung mit mindestens einer nachgewiesenen Infektion der vergangenen Tage, wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage berichtete. Demnach haben mehrere Menschen in der vergangenen Woche in ihrer Freizeit zusammen einen Ausflug unternommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben die Teilnehmer dieser Freizeitaktivität einige Zeit keine Masken getragen, obwohl sie eng beieinander waren.

Unklar ist noch, wie viele Personen insgesamt sich bei dem Ausflug infiziert haben. Es werden noch Abstriche untersucht. In diesem Zusammenhang appellierte der Kreis erneut an die Bevölkerung, die Abstandsregeln einzuhalten und eine Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Mit den neun Fällen vom Mittwoch steigt die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen im Kreis Wesel auf 977 Menschen. Davon gelten 839 Frauen und Männer wieder als genesen. Das sind sieben mehr als am Dienstag. 112 Personen sind aktuell in Quarantäne, weil sie sich in den vergangenen Tagen infiziert haben. Weitere Todesfälle gab es zuletzt nicht mehr. Bisher sind im Kreis Wesel 26 Frauen und Männer, die positiv auf das Virus getestet worden waren, gestorben.

Für die einzelnen Städte und Gemeinden wurden vom Kreis Wesel am Mittwoch folgende Zahlen gemeldet (Stand: 5. August 2020, 12 Uhr):

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 15, davon genesen: 15.

Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 125, davon genesen: 110. Gestorben: 2.

Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 39, davon genesen: 37. Gestorben: 1.

Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 30, davon genesen: 27. Gestorben: 2.

Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 98, davon genesen: 72. Gestorben: 7.

Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 311, davon genesen: 271. Gestorben: 5.

Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 50, davon genesen: 43. Gestorben: 3.

Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 63, davon genesen: 59.

Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 40, davon genesen: 40.

Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 19, davon genesen: 13. Gestorben: 3.

Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 63, davon genesen: 60.

Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 82, davon genesen: 64. Gestorben: 1.

Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 42, davon genesen: 28. Gestorben: 2.

Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 977, davon genesen: 839, aktuell in Quarantäne: 112. Gestorben: 26.

Quelle: Kreis Wesel. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den Stand vom 30. Juni 2019.

Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 17,2 (nach 17,4 am Dienstag). Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

(wer)