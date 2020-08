Zuschuss von Stadt Xanten und Sparkasse : Klaus Ratz erhält Diözesan-Königsplakette

Bürgermeister Thomas Görtz (2.v.l.) übergibt bei einer Feierstunde im Rathaus die Diözesan-Königsplakette an das Königspaar Klaus und Barbara Ratz (M.). Foto: Sparkasse am Niederrhein

Xanten Knapp ein Jahr nachdem Klaus Ratz von der St.-Viktor-Bruderschaft Birten sich beim Bundesschützenfest in Schloß Neuhaus mit bemerkenswerten 29 Ringen gegen seine Mitstreiter durchgesetzt hatte, überreichte ihm jetzt Bürgermeister Thomas Görtz offiziell die Diözesan-Königsplakette.

Bürgermeister Görtz und Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake gratulierten den aktuell höchsten Würdenträgern des Diözesanverbandes Münster und bewunderten die Plakette. Das schöne Stück, das Goldschmiedemeister Vitten in Issum gefertigt hatte, bezuschusste die Stadt mit 500 Euro, die Sparkasse am Niederrhein gab 250 Euro dazu. An das Königspaar gerichtet sagte Görtz: „Weil Sie die Plakette derzeit nicht bei Festen präsentieren können, möchten wir Ihnen zumindest heute einen würdigen Rahmen zur öffentlichen Vorstellung bieten.“ Auch Brudermeister Georg Angenendt und eine neunköpfige Abordnung der St.-Viktor-Bruderschaft freuten sich über den feierlichen Empfang.