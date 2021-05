21. Juni in Berlin : Laschet und Söder sollen gemeinsam Wahlprogramm präsentieren

Die Chefs von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, wollen einem Bericht zufolge am 21. Juni das gemeinsame Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorstellen. Themen sollen unter anderem Innovation in der Wirtschaft, Klimaschutz und Familie sein.

Die Präsidien beider Schwesterparteien sollen am 20. Juni zur Beratung und Entscheidung über das Papier zusammenkommen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Unionskreise berichtete. Tags darauf wollen Laschet und Söder es demnach dann gemeinsam in Berlin präsentieren.

Söder kündigte aber bereits an, dass die CSU auch ein eigenes Bayern-Programm vorlegen werde. Am 26. Juni will die CSU dann ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen - die größten Chancen für den Spitzenplatz hat Landesgruppenchef Alexander Dobrindt .

Laschet hatte sich im April in hartem Ringen gegen Söder als gemeinsamer Kanzlerkandidat der Unionsparteien durchgesetzt. Am Donnerstagabend wollen die Vorsitzenden erstmals seit ihrem öffentlich ausgetragenen Kampf in einer gemeinsamen Veranstaltung auftreten. Laschet hält ein Grußwort bei der digitalen Programmkonferenz der CSU. Diese bildet den Auftakt zur Beteiligung der Mitglieder an der Programmarbeit in der CSU. Auch Söder nimmt daran teil.