Nach Kritik an Kosten : Grüne machen neuen Vorschlag für Parkplatz-Umbau in Xanten

Xanten In Xanten soll ein zentraler Parkplatz verkleinert und umgebaut werden, damit der Kurpark größer werden kann. Aber das wird mehrere Hunderttausend Euro kosten, und daran gibt es Kritik. Die Grünen legen deshalb einen neuen Vorschlag vor.

In der Debatte um den Rückbau eines Parkplatzes in der Xantener Innenstadt und die damit verbundenen Kosten machen die Grünen einen neuen Vorschlag. Sie beantragen, dass die Fläche an der Ecke von Bahnhofstraße und Westwall in diesem Jahr nur verkleinert und die freiwerdende Hälfte begrünt wird. Der Umbau des restlichen Parkplatzes und der Bau eines Spielplatzes auf dieser neuen Grünfläche sollen aber erst später erfolgen. Einen entsprechenden Antrag haben die Grünen bei der Verwaltung eingereicht, damit der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung darüber berät. Das könnte im Juni sein.