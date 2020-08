Feuerwehr Sonsbeck : Rollstuhlfahrer muss aus Aufzug gehoben werden

Rollstuhlfahrer sind auf einen Aufzug angewiesen. In Sonsbeck musste nun ein Rollstuhlfahrer aus einem feststeckendem Lift befreit werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Arno Burgi

Sonsbeck Zwei Einsätze in kurzer Zeit haben die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck am Dienstag auf Trab gehalten. An der Skateanlage musste eine verletzte Person geborgen werden. Danach steckten zwei Menschen – darunter ein Rollstuhlfahrer – in einem Aufzug fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Feuerwehr mitteilt, ist an der Danzinger Straße ein Plattform-Lift, besetzt mit zwei Personen, zwischen Erd- und erstem Obergeschoss stecken geblieben. Die Befreiungsaktion war kein leichtes Unterfangen, da eine der Personen im Rollstuhl sitzt. Die Wehrkräfte öffneten die obere Aufzugtüre und ließen mit Hilfe einer Leiter erst die gehfähige Person hinaussteigen. Danach kletterten zwei Wehrleute in den Aufzug und befestigten mehrere Seile an dem Rollstuhl. Als auch die Person gesichert war, wurde diese samt Rollstuhl mit vereinten Kräften nach oben gehoben und gezogen und so aus dem Lift befreit.

Kurz zuvor war die Feuerwehr im neuen Skaterpark an der Parkstraße in Einsatz. Eine Person war dort so unglücklich gestürzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Für den Transport aus der tiefer gelegenen Skateanlage zum Rettungswagen forderte der Rettungsdienst die Wehrkräfte an.

(RP)