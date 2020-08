Nachwuchs der CDU Xanten : Junge Union stellt sich personell komplett neu auf

Xanten Die letzte Jahreshauptversammlung der Jungen Union in Xanten war noch mit einem Eklat zu Ende gegangen. Der Kreisverband überprüfte anschließend die Wahl. Nun soll wieder Ruhe einkehren: Der CDU-Nachwuchs wählte einen neuen Vorstand mit Justus Janßen an der Spitze.

Nach turbulenten Monaten will die Junge Union (JU) in Xanten wieder zur Ruhe kommen. Am Dienstagabend haben die Mitglieder dafür einen komplett neuen Vorstand bestimmt. Dabei wurden fast alle Kandidaten einstimmig gewählt, erhielten also auch die Unterstützung von bisherigen Vorstandsmitgliedern, die anwesend waren, aber nicht mehr antraten.