Übernahme des Stadtschlüssels Xantens Möhnen bereiten sich auf Rathaussturm vor

Das Blutwurstkomitee (XBK) lädt alle Frauen in Xanten und Umgebung am Donnerstag, 16. Februar, zum Rathaussturm ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Gaststätte Neumaier an der Orkstraße 19. Von dort aus ziehen die Möhnen zum Rathaus, um gegen 16 Uhr Bürgermeister Thomas Görtz den Stadtschlüssel zu entreißen. Dazu ruft Xantens Obermöhne Nadine Kretschmer auf – natürlich in Reimform: „An Alle Frauen in Xanten und Umgebung! Ob Zeit, ob Saal, dat is egal, wir feiern richtig Karneval! Die Obermöhne Nadine die Närrische lädt ein, beim Rathaussturm dabei zu sein.“