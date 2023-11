Gebührenpflicht in Xantens Innenstadt Stadt zieht erste positive Zwischenbilanz der neuen Parkregeln

Rund einen Monat, seitdem in Xanten neue Regeln für die öffentlichen Parkplätze gelten, hat Bürgermeister Thomas Görtz eine erste, positive Zwischenbilanz gezogen. „Ich bin bisher sehr zufrieden“, sagte er im Bürgerforum am Dienstagabend. Seit alle öffentlichen Parkplätze innerhalb der Wallmauern gebührenpflichtig sind, habe eine Verlagerung stattgefunden. „Die Menschen suchen sich jetzt andere Parkplätze, und das ist genau das, was wir damit erreichen sollten.“ Aus seiner Sicht profitiere die Geschäftswelt davon: Einzelhändler hätten ihm schon gesagt, dass ihre Kunden jetzt viel leichter einen Parkplatz finden. „Und das ist kundenfreundlich.“ Vor Einführung der neuen Parkregeln habe es „einzelne Befürchtungen“ gegeben, dass die Innenstadt dadurch aussterbe. „Das ist nicht der Fall, sondern die Menschen finden viel einfacher einen Parkplatz.“ Richard Lipp (Die Linke) hatte das Thema angesprochen. Auch er sagte, dass er den Effekt sehe, „dass es immer freie Parkplätze gibt“. Peter Hilbig (FBI), Moderator des Bürgerforums, bestätigte den Eindruck: „Das ist uns allen schon aufgefallen.“ Sie haben von Anwohnern der City gehört, berichtete Irmy Schwarzer (Grüne), dass sie ihre Garagen aufgeräumt hätten, um ihr Auto unterstellen zu können und keine Parkgebühren bezahlen zu müssen. Die neuen Parkregeln sollen nach einem Jahr überprüft werden.