Holz- und Fischmarkt in Rheinberg SPD will Durchfahrt-Sperrung „light“

Sowohl der Einzelhandel und die Gewerbetreibenden als auch die Anwohner hätten bemängelt, dass es an einem in sich geschlossenen und stimmigen Gesamtkonzept zur Verkehrslenkung und -führung fehle. Dies lasse sich durch viele kleinere Maßnahmen verbessern, glaubt die Fraktion. Das könne dazu beitragen, dass man die gesamte Innenstadt entspannter nutzen könne. Die SPD schlägt vor, folgende Maßnahmen zu prüfen: klarere Ausschilderungen, in der ganzen Innenstadt soll Tempo 20 gelten, Parkplätze sollen deutlicher gekennzeichnet werden; gebührenfreies Parken ab 16 oder 17 Uhr; regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen; bauliche Ergänzungen, also etwa Parkplätze entlang von Straßen verdeutlichen und gegebenenfalls Aufpflasterungen anlegen. „Die Maßnahmen sollen kontinuierlich auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und die Bürger spätestens nach einem Jahr über das Ergebnis informiert werden“, so die SPD in ihrem Ideenpapier.