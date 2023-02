Rarität im Stiftsmuseum Worum es in Xantens mutmaßlich ältestem Buch geht

Das Stiftsmuseum in Xanten ist wahrlich nicht arm an besonderen Kunstschätzen aus der Kirchengeschichte des Doms und der Kirche am Niederrhein im Allgemeinen. Aber die Besucher der vergangenen Veranstaltung „Kunst in der Mittagspause“ durften ein ganz besonderes Glanzlicht ganz nah in Augenschein nehmen und wurden durch die profunden Erklärungen von Ursula Kleinstäuber, eine von insgesamt sechs Gästeführerinnen des Museums, in die Zeit der Entstehung dieser Kostbarkeit mitgenommen.