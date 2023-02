Doppelte Geschäftseröffnung in Sonsbeck Eine neue Adresse für Körper und Seele

Noch wird in den Geschäftsräumen auf der Wallstraße kräftig gewerkelt, noch ist von dem neuen Warenangebot, das hier ab Samstag, 11. Februar, bereitgestellt wird, nicht viel zu sehen. Luc Bottländer klebt im hinteren Teil gerade Boden und Decken ab, damit der frische Farbanstrich auch sauber gelingt. Sein älterer Bruder Louis Bottländer schraubt derweil Regale im vorderen Verkaufsraum an die Wand. Alles ist mit viel Holz gestaltet, das Natürlichkeit vermittelt. Paletten-Möbel, an Ketten befestigte, übergroße Hängeregale und ein schicker Kamin setzen moderne Akzente. „Bis zur Eröffnung wird sicher die eine oder andere Nachtschicht nötig“, sagt die Mutter der Jungs, Tanja Kempe, und lacht. Damit’s gelingt, packt die ganze Familie mit an. Und als Familienprojekt wird auch das neue Ladenlokal in Sonsbeck geführt. Oder besser gesagt, die beiden Ladenlokale. Denn an der Wallstraße 6-8 entstehen derzeit zwei Geschäftsbereiche: eines für den Körper, das andere für die Seele.