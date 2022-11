Spendenaktion für Flutopfer : „Ich bin da!“ – Xantener geht rund 100 Kilometer zu Fuß nach Köln

Foto: XCV 7 Bilder Xantener läuft zu Fuß nach Köln

Xanten/Köln Am Freitagvormittag war Ralf Hußmann in seiner Heimatstadt losgegangen, am Sonntagabend erreichte der Präsident des Xantener Carnevalsvereins (XCV) das Ziel: Köln. Dazwischen legte er etwa 100 Kilometer zu Fuß zurück und sammelte Spenden für Flutopfer.

Mehrmals musste Ralf Hußmann gegen den inneren Schweinehund ankämpfen. Am Freitagnachmittag einmal, auch am Samstag, erst recht am Sonntag. Weil die Beine und Füße nicht mehr weiter wollten. Aber der Kopf wollte. Und der Kopf setzte sich durch. Am Sonntagabend, also zweieinhalb Tage, nachdem er am Freitagvormittag in Xanten aufgebrochen war, erreichte der Vorsitzende des Xantener Carnevalsvereins (XCV) das Ziel, den Ostermann-Brunnen in Köln. Die rund 100 Kilometer bis dorthin ging er komplett zu Fuß.

„Ich bin da!“, rief Hußmann am Sonntagabend am Ziel. Es gehe ihm „soweit auch ganz gut“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber wir dürfen nicht darüber reden, wie es ab Knie abwärts ist.“ Die Waden hätten „zwischendurch zugemacht“, an den Füßen habe er auch mehrere Blasen. Der Marsch sei anstrengend, aber auch „schön“ gewesen. „Weil ich durchgezogen habe, was ich mir vorgenommen habe.“ Und weil er von vielen Menschen unterstützt worden sei.

Info So kann die Aktion unterstützt werden Spendenkonto Damit Ralf Hußmann nicht mit der Spendendose herumlaufen musste, richtete die Volksbank Niederrhein ein Spendenkonto. Darüber sammelt er das Geld, um es an Flutopfer weiterzuleiten: XCV-Spendenkonto, Volksbank Niederrhein, IBAN DE83 3546 1106 1001 1590 26

Das hatte schon in Xanten angefangen. Mehrere Dutzend Freunde und Bekannte, darunter Bürgermeister Thomas Görtz, Volksbank-Niederrhein-Chef Guido Lohmann, Kabarettistin Ingrid Kühne, Mitglieder des XCV und des Bundesspielmannszugs St. Victor, hatten ihn am Rathaus verabschiedet und ihn auf den ersten 100 Metern begleitet. Am Ziel wurde er dann von vielen Xantenern empfangen, die dafür extra nach Köln gefahren waren, unter ihnen Mitglieder des XCV und des Xantener Blutwurstkomitees.

Auch während des Fußmarsches wurde Hußmann unterstützt: Auf der Strecke brachte ihm jemand etwas zu trinken und zu essen, nachdem er vorher im Radio von der Aktion gehört hatte. An Wanderer konnte sich Hußmann dranhängen, um mit ihnen einige Kilometer gemeinsam zu gehen. Auch Freunde und Bekannte begleiteten ihn abschnittsweise. Seine Frau Sonja ging am Sonntag sogar die gesamten letzten 30 Kilometer zusammen mit ihrem Mann. Und gerade am Schluss, je näher er Köln kam, sei der innere Schweinehund immer größer geworden, sagte Hußmann. Er ging trotzdem weiter.

Die Strecke hatte er vorher in mehrere Etappen aufgeteilt. Zwischendurch machte er Pausen. Und natürlich ruhte er sich nachts aus. Dafür wurde er abends, wenn er eine Etappe geschafft hatte, von seiner Frau und Freunden abgeholt. Am nächsten Morgen brachten sie ihn zurück zu diesem Punkt, und Hußmann ging weiter. Mit seinem Schrittzähler kann er belegen, dass er die gesamte Strecke gelaufen ist. Allein am Samstag zählte die App mehr als 50.000 Schritte. An den drei Tagen dürften es mehr als 100.000 Schritte gewesen sein. Viel weiter hätte er aber nicht mehr gehen können, sagte er am Sonntagabend. Irgendwann hätte auch der Kopf nicht mehr gewollt.

Die Idee zu dem Fußmarsch war ihm an einem Abend mit anderen Jecken gekommen. Irgendwann war das populäre Heimatlied „Heimweh nach Köln“ von Willi Ostermann gelaufen. „Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn“, singt der Liedermacher im Refrain, und Hußmann, ein Karnevalist durch und durch, meinte: Das müsste man doch wirklich mal machen. Von Xanten zu Fuß nach Köln gehen. Aber nicht nur so, sondern für einen guten Zweck: Er bat um Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe im Sommer 2021, vor allem für einen Karnevalsverein aus dem Ahrtal, der durch das Wasser viel verloren hat: Kostüme, Requisiten, Technik und mehr. Also das komplette Equipment, um das Brauchtum weiter pflegen zu können. Deswegen will Hußmann helfen.

Schon vor seinem Start waren die ersten Beträge zusammengekommen. Weitere Spenden gingen während der vergangenen drei Tage ein. Einen Überblick hatte Hußmann am Sonntagabend noch nicht. Am Ziel setzte er sich erst einmal hin und trank ein Kölsch. Irgendwann wollte er auch wieder zurück nach Xanten. Aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto.

(wer)