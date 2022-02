Kein Karneval in Xanten : Rathaussturm der Möhnen fällt wegen Corona erneut aus

Xanten Am Donnerstag ist Altweiber, aber einen Rathaussturm wird es in Xanten wieder nicht geben – wegen der Corona-Pandemie. „Wir hoffen, dass wir alle gesund und munter bleiben und im nächsten Jahr wieder durchstarten können“, sagt Obermöhne Nadine Kretschmer.

Auch in diesem Jahr wird es in Xanten keinen Rathausturm an Altweiber geben. „Wegen Corona verzichten wir darauf“, sagte Obermöhne Nadine Kretschmer vom Xantener Blutwurstkomitee (XBK) unserer Redaktion. Natürlich blute ihr deshalb das Herz. Sie und die anderen Jecken hätten gern gefeiert. Aber die Inzidenz sei nach wie vor hoch, das Infektionsrisiko daher zu groß. „Wir hoffen, dass wir alle gesund und munter bleiben und im nächsten Jahr wieder durchstarten können.“ Vor der Corona-Pandemie führte Kretschmer an Altweiber einen Zug von Möhnen an, um Bürgermeister Thomas Görtz für die Karnevalstage den Rathausschlüssel abzunehmen. In diesem wäre diese jecke Machtübernahme am Donnerstag, 24. Februar, gewesen.