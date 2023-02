Geldern E-Bike-Fahrer aus Xanten bei Unfall in Geldern lebensgefährlich verletzt

Geldern · Ein 76-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montag in Geldern von einem Auto am Hinterrad erfasst worden und schwer gestürzt. Er kam ins Krankenhaus, musste jedoch am Abend noch in eine Spezialklinik verlegt werden.

07.02.2023, 11:34 Uhr

Der 76 Jahre alte Mann aus Xanten war mit einem E-Bike unterwegs, als ein Auto das Hinterrad erfasste. Foto: dpa/Carsten Rehder