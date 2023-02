Verkehrspolitik in Rheinberg Stadt gegen weitere Aufpflasterungen

Ein Antrag liegt der Stadt zur Landfrauenstraße im Neubaugebiet in Budberg vor. Ein Anwohner hatte die Vermutung geäußert, dass auf dieser Straße im Wohngebiet aufgrund der Art der Pflasterung zu schnell gefahren werde. So würde der Eindruck vermittelt, dass die Landfrauenstraße hinsichtlich der Vorfahrtsregelung bevorrechtigt sei, was die Autofahrer dazu verleite, weniger vorsichtig zu sein. Der Antragsteller verweist auf die bereits installierten Bodenschwellen auf der Landfrauenstraße hinter der Einfahrt von der Rheinberger Straße (L155) und regt an, weitere Bodenschwellen auf der Landfrauenstraße einzubauen. Das hält die Stadt für nicht erforderlich, weil in ausreichendem Maße darauf hingewiesen sei, dass es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich mit einer maximalen Geschwindigkeit von sieben Kilometern pro Stunde (Schrittgeschwindigkeit) handele.