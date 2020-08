Straßensanierung in Xanten : Baufirma stellt höhere Kosten für Heinrich-Lensing-Straße in Rechnung

Die Heinrich-Lensing-Straße in Xanten wurde in den vergangenen Jahren saniert und ausgebaut. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Nach der Sanierung der Heinrich-Lensing-Straße in Xanten hat die Stadt nach eigenen Angaben von einer Baufirma eine Abschlussrechnnug erhalten, deren Höhe absurd und nicht nachvollziehbar ist. Der Rat soll sich in einer Sondersitzung damit beschäftigen.

Der Stadtrat wird sich in einer Sondersitzung am 8. September mit dem Ausbau der Heinrich-Lensing-Straße befassen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Sondersitzung ist vom Forum Xanten (FOX) beantragt worden. Es geht darum, ob die Baukosten höher sind als geplant. Die Straße ist in den vergangenen Jahren saniert und ausgebaut worden. Die Kosten wurden vorher vom städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX) auf drei Millionen Euro geschätzt.