Entwicklung der Pandemie : Kreis Wesel meldet weitere sechs Corona-Fälle

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt damit auf dem Niveau der vergangenen Tage. Die Fälle verteilen sich auf das Kreisgebiet.

Der Kreis Wesel meldet am Mittwoch weitere sechs nachgewiesene Corona-Infektionen in der Region: in Kamp-Lintfort (2), in Neukirchen-Vluyn (2), in Schermbeck (1) und in Voerde (1). Schwerpunkte oder Auffälligkeiten sind im Moment nicht zu erkennen. Am Dienstag waren ebenfalls sechs Fälle dazugekommen, am Montag 18 – allerdings waren das die Zahlen fürs Wochenende, also für mehrere Tage.