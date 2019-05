Anliegerbeiträge in Xanten : Anliegerbeiträge: Zahlungen sollen gestundet werden

Anliegerbeiträge in Xanten

Anwohner der Heinrich-Lensing-Straße wehren sich gegen Kostenbescheide, weil das Land das Abgabengesetz ändern will. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Xanten will die 10.000-Euro-Grenze aufheben. Die generelle Aussetzung der Bescheide bis zur Klärung im Landtag hat aber kaum Chancen.

(pek) Anliegerbeiträge für die Sanierung einer Straße kann die Stadt Xanten bislang ab einer Vorauszahlung von 10.000 Euro für bis zu drei Jahre zinslos stunden. Künftig soll diese Regelung auch für geringere Beiträge gelten, schlägt nun die Verwaltung vor. Die Politik wird darüber im Hauptausschuss am 16. Mai und im Rat am 21. Mai abstimmen.

Damit reagiert die Stadt Xanten auf aktuelle Diskussionen über eine Neugestaltung der Anliegerbeiträge auf Landesebene. In Düsseldorf beraten Fraktionen und Ministerium gerade über eine Neuordnung des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Auslöser des Vorschlags an den Rat sind nach Angaben der Verwaltung Stundungswünsche von einigen Anliegern der Heinrich-Lensing-Straße, deren voraussichtliche Beitragslast unter 10.000 Euro liegen wird.

Dagegen spricht sich die Stadt gegen eine generelle Aussetzung der Vorauszahlungsbescheide aus. Dies hatten 130 Anlieger in einer Unterschriftenliste ebenfalls mit Verweis auf mögliche rechtliche Änderungen auf Landesebene gefordert. Auch über diesen Bürgerantrag werden die Politiker in den beiden öffentlichen Sitzungen im Rathaussaal, jeweils ab 17 Uhr, entscheiden. Der Rat hatte schon im März einen generellen, einstweiligen Verzicht auf Anliegerbeiträge zu den Straßenausbaukosten abgelehnt.

Anfang April hatte die Verwaltung die Vorauszahlungsbescheide an die Anwohner der Heinrich-Lensing-Straße verschickt. Allerdings werden die Vorauszahlungen nicht mehr 80 Prozent der voraussichtlichen Gesamtkosten ausmachen, sondern lediglich noch 60 Prozent. Die endgültige Berechnung erfolgt grundsätzlich erst nach Ende der Straßenbaumaßnahme und der folgenden Schlussrechnung – voraussichtlich ab 2021/2022. „In der Vergangenheit kam es im Übrigen kein einziges Mal zu dem Fall, dass eine festgesetzte Vorauszahlung den endgültig festgesetzten Beitrag überstieg und zu viel gezahlte Beträge zu erstatten waren“, betont die Verwaltung in ihrer Vorlage an den Ausschuss.