Straße gesperrt : Weiter Streit um den Hasenacker in Xanten

Ortstermin mit Debatte um den gesperrten Hasenacker (v.l.): Bodo Hahn, Tanko Scholten und Helga Marganice. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Der Hasenacker in Xanten wurde lange als Abkürzung genommen – zum Ärger von Anwohnern, die sich über den Durchgangsverkehr beklagten. Schließlich wurde die Straße gesperrt. Aber jetzt erreichen andere Anwohner ihre Garagen nur noch über einen Umweg.

Der Stadtrat in Xanten soll sich noch einmal mit der Sperrung der Straße Am Hasenacker befassen. Zwar sei damit ein Problem gelöst worden, aber ein anderes sei dadurch entstanden, erklärt Tanko Scholten, Vorsitzender der Fraktion Forum Xanten (FOX). Deshalb solle der Rat darüber beraten, ob die aufgestellten Poller wieder zurückgenommen und „andere Lösungen für die berechtigten Anliegen der Anwohner“ gefunden werden. Scholten hat einen entsprechenden Antrag an die Stadt geschickt. Der Rat kommt planmäßig nach der Wahl das nächste Mal zusammen.

Die Straße Am Hasenacker war im April für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Dafür hatte die Stadt mehrere Poller an einer Engstelle an der Zufahrt zur Heinrich-Lensing-Straße aufstellen lassen, sodass Autofahrer nicht um sie herum fahren können und der Durchgangsverkehr auch nicht auf den Fasanenweg ausweicht. Die Verwaltung setzte damit einen einstimmigen Ratsbeschluss aus dem März um. Auch FOX hatte der Maßnahme zugestimmt. „Nun zeigt sich aber, dass diese Maßnahme vor Ort unerwartete Probleme verursacht“, schreibt Scholten.

An der Ecke vom Hasenacker zur Heinrich-Lensing-Straße steht ein Mehrfamilienhaus. Die Eigentümerin Helga Marganice beklagt, dass sie vorher nicht gefragt und auch nicht darüber informiert worden sei, dass die Poller aufgestellt werden. Die Garagen, die zu ihrem Mehrfamilienhaus und den Wohnungen gehören, können nur über den Hasenacker angefahren werden, aber diese Straße ist durch die Poller nicht mehr über die Heinrich-Lensing Straße zu erreichen. Marganice und ihre Mieter müssen deshalb einen Umweg über die Straße Landwehr fahren. Das kritisiert sie. Außerdem sei der Durchgangsverkehr durch die Sperrung des Hasenackers nicht verschwunden, sondern habe sich nur verlagert – in die daneben liegende Straße Am Weymannshof, sagt Scholten. Bei einem Ortstermin hatte er sich die Situation angesehen und von Marganice erklären lassen. Umgehend kam Bodo Hahn, ein weiterer Anwohner, hinzu. Scholten versicherte ihm, dass auch er die Notwendigkeit für eine Verkehrsberuhigung des Hasenackers nach wie vor sieht, aber sich dafür ausspreche, dass eine andere Lösung geprüft werde.

Zahlreiche Anwohner hatten sich über mehrere Jahre für die Sperrung des Hasenackers eingesetzt. Sie beklagten, dass die Straße von vielen Autofahrern als Abkürzung genutzt werde, um vom Augustusring und der Heinrich-Lensing-Straße durch das Wohngebiet zur Sonsbecker Straße zu gelangen (und umgekehrt). Der Hasenacker sei ein verkehrsberuhigter Bereich, aber durch den Durchgangsverkehr bestehe für Kinder eine Gefahr für Leib und Leben, wenn sie dort spielten, zumal viele Autofahrer zu schnell führen, erklärten die Anwohner.