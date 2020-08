Landleben in Sonsbeck : 62 Landfrauen suchten „kontaktlose Orientierung“

Landleben in Sonsbeck

Die Landfrauen hielten ihre Besuche an den Stationen mit dem Handy fest. Foto: Landfrauen/landfrauen

Sonsbeck Wegen der Pandemie-Regeln dachten sich die Landfrauen in Sonsbeck eine Orientierungsfahrt aus, bei denen die Abstandsregeln keine Thema waren. 62 Frauen machten mit. Auch Landmänner waren am Start.

Aufgrund der Pandemie fallen viele Termine aus oder werden aufs neue Jahr verschoben. Auch den Ortsverband der Landfrauen in Sonsbeck betrifft das, aber sie suchten nach einer Lösung, um den Mitgliedern ein alternatives, trotzdem attraktives Projekt zu bieten. Die Corona-Zeit ist für sie auch eine kreative Zeit, in der der Vorsitzenden Brigitte Krebber-van Betteray die Idee zu einer „kontaktlosen Orientierungsfahrt“ kam.

Bei jedem Vorstandsmitglied war eine Aufgabe zu lösen. An zwei Tagen zwischen 9 und 21 Uhr hatten die Landfrauen die Möglichkeit per Fahrrad, Auto oder auch zu Fuß verschiedene Stationen anzusteuern. Die Reihenfolge war jeder Landfrau selbst überlassen – ebenso, ob sie in Begleitung fuhr oder allein kam. Somit waren auch Landmänner, Enkelkinder oder Freundinnen mit dabei. Auf der Tour benötigte jede Frau nur Smartphone, Kugelschreiber und den Fragebogen.