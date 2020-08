Nahverkehr in Alpen : Bürgerbus Alpen startet wieder voll durch bis Xanten

Nahverkehr in Alpen

Alpen/Xanten Nach der Corona-Pause nimmt der Bürgerbus Alpen wieder sein komplettes Angebot auf. Das hilft Schülern aus Xanten, für die es keinen Schülerspezialverkehr gibt.

Der Bürgerbus Alpen nimmt von Dienstag, 1. September, an auch dienstags und donnerstags seinen Linienbetrieb am Nachmittag wieder auf. Dies ist das Ergebnis einer Nachfrage unter den Fahrgästen. Insbesondere soll dadurch für Schüler von Berufskollegs und anderen weiterführenden Schulen, für die es keinen Schülerspezialverkehr gibt, ein Angebot geschaffen werden, ihre Wohnorte Bönninghardt und Veen zu erreichen. Auch Grundschüler, die den offenen Ganztag der Grundschule in Veen nutzen, können mit dem Bürgerbus nachmittags bei Bedarf wieder die Heimfahrt Richung Bönninghardt antreten. Die Bürgerbusfahrer freuen sich darüber hinaus auf alle, die den Bürgerbus neu entdecken wollen für tägliche oder gelegentliche Fahrten von Alpen über Bönninghardt und Veen bis nach Xanten und umgekehrt. Fahrpläne gibt es im Bus oder auch online.